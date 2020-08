Serie A, FcCrotonecalcio: il centrocampista Ahmad Benali rimarrà pitagorico per altri tre anni. La soddisfazione del presidente Gianni Vrenna (Di domenica 23 agosto 2020) Il “matrimonio” calcistico tra il Crotone e Benali continuerà ad essere solido per altri tre anni. Dopo il passaggio del centrocampista Andrea Barberis al Monza, la società pitagorica non ha voluto rinunciare ad un altro pilastro della promozione nella massima Serie, Benali, e così è stato. La trattativa con il forte centrocampista anglo-libico si è conclusa con il prolungamento del contratto, firmato ieri pomeriggio 22 agosto, alla presenza del presidente Gianni Vrenna, contratto che scadrà il 30 giugno 2023. Nell’attuale campionato Benali ha totalizzato sette gol. Nato a Manchester nel 1992, cittadinanza libica, è arrivato al ... Leggi su laprimapagina

