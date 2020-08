Serie A, a tutto Rui Costa: “Milan presto in Champions League, Pirlo alla Juventus e la Fiorentina…” (Di domenica 23 agosto 2020) L’analisi di Manuel Rui Costa. Il direttore sportivo del Benfica si è concesso ad una lunga intervista ai microfoni di Sportmediaset, durante la quale ha analizzato alcune tematiche relative alla prossima stagione di Serie A, come il percorso di crescita della sua ex squadra, il Milan, che punta a ritornare in Champions League. “L’ultima parte del campionato ha dimostrato che il Milan sta crescendo” – ha detto Rui Costa – “Si sta facendo un buon lavoro, sta iniziando a stare dove il Milan deve stare sempre. Però credo che i risultati si comincino a vedere e presto torneremo a vedere il Milan in Champions League, sono sicurissimo. Conosco perfettamente ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Serie tutto Biohackers, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv Netflix Sky Tg24 Un romano nel campionato europeo Formula Regional, Andrea Cola su Taatus sfida il fratello di Leclerc

ROMA - E’partito a Misano all’esordio nel Campionato Europeo di Formula Regional, serie praticamente parallela alla F3 abbinata ai week end di F1. Il pacchetto è sostanzialmente tutto italiano, la mon ...

Smart EQ, la citycar per eccellenza cambia strada, è solo elettrica: grande agilità, comfort, peso contenuto

VALENCIA - Smart è forse l’unico attore del panorama automobilistico europeo a coltivare la “vocazione elettrica” fin dalla nascita, senza interpretarla soltanto come una strada obbligata verso una mo ...

