Senza patente da dodici anni investe e uccide una donna sulle strisce, poi scappa: arrestato pirata della strada (Di domenica 23 agosto 2020) Da dodici anni Senza patente , gli era stata revocata,, si è messo alla guida di un'auto priva di assicurazione, investendo e uccidendo una 56enne che stava attraversando sulla strisce pedonali, per ... Leggi su leggo

TgrRai : Santa Maria a Vico, #Caserta: senza patente né assicurazione, uccide una donna sulle strisce e scappa. Altre notizi… - AgostinoIv : @giamma71 Il vostro modo di fare politica è vergognoso. Ha visto le foto della gente ammassata senza mascherina? La… - mariocj25 : @raffamuffin Cazzo ed io che ero rimasto a a #Lozano il nuovo astro nascente!!! Sono proprio un Tifosotto senza patente... - newsbiella : Crevacuore: Ubriaco, senza patente né assicurazione finisce fuori strada - LucianoBonazzi : #SavianoBoys #BolognaPD, con l’auto del car sharing contromano e senza patente. Denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Senza patente

BrindisiReport

Movida e Covid-19. I Carabinieri di Roma stanno esprimendo un notevole impegno in termini di personale e mezzi per far si che questo binomio possa convivere senza produrre pericoli per l’incolumità pu ...I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 59enne del luogo, per guida senza patente perché mai cons ...