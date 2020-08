"Se M5s è quello raccontato da lui, abbiamo tradito": la reazione di Lezzi alle parole di Di Maio (Di domenica 23 agosto 2020) “Sarà che non faccio parte del club dei ‘tutti pazzi per Mario Draghi’ ma se questo deve essere il M5S, quello raccontato oggi da Di Maio, possiamo tranquillamente dire che fino ad ora abbiamo scherzato, giocato o forse tradito”. Lo scrive su Fb la parlamentare M5S, Barbara Lezzi, dopo le parole di Luigi Di Maio sulla necessità di un patto con il Pd sui sindaci.“Gli errori di valutazione - continua - commessi ai tempi del Conte I durante il quale si sprecarono gli attestati di stima, fiducia ed amicizia per Salvini, hanno insegnato poco o niente. Forse semplicemente perché è preferibile assecondare il potere per prendersene un pezzetto per sé. Ci si sente realizzati ad ... Leggi su huffingtonpost

