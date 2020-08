Scuola, Landini Risponde ad Azzolina: Inaccettabili Le Sue Parole (Di domenica 23 agosto 2020) La Repubblica intervista Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che commenta le Parole della Ministra Azzolina, giudicandole Inaccettabili. In merito al discorso della Ministra, che parlava di sabotaggio da parte dei sindacati per impedire la riapertura delle scuole, Landini Risponde: “Siamo da sempre per la riapertura, senza se e senza ma“. “Il sabotaggio è un reato se la ministra ha elementi faccia nomi e cognomi, così sono accuse generiche” continua. Landini poi parla di precariato: “Siamo contrari a una Scuola che si è trasformata negli anni in una fabbrica di precariato. Ci sono ogni anno decine di migliaia di posti in organico di fatto che rimangono ... Leggi su youreduaction

