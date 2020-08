Scuola: in Lombardia via ai test sierologici, ma c’è un giallo sugli educatori (Di domenica 23 agosto 2020) Continuano a salire i contagi di Covid-19 in Lombardia e oggi, domenica 23 agosto, è un giorno cruciale, in quanto molti lombardi che hanno trascorso le vacanze all’estero o in altre località italiane sono attesi al rientro. Per fortuna, ieri a Linate i tamponi sono sembrati un po’ meglio organizzati rispetto al debutto a Malpensa e speriamo che lo stesso avvenga oggi a Orio Al Serio. La crescita dei contagi certificati è certamente frutto sia dei rientri che di un numero maggiore di test somministrati, ma l’evoluzione epidemiologica crea ovvie preoccupazioni in vista della riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. Per questo motivo, da domani Regione Lombardia sottoporrà a test sierologici su base volontaria il personale scolastico: chi ... Leggi su tpi

