Scuola, avanti senza ripensamenti. Istituti aperti dal primo settembre per i recuperi. Il 14 si torna in aula. Al via da domani l’help desk dedicato alla ripresa (Di domenica 23 agosto 2020) La Scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre. Lo ribadisce – in una nota – il ministero dell’Istruzione, ricordando che già dal primo settembre gli Istituti saranno impegnati nel recupero degli apprendimenti. Il ministero guidato da Lucia Azzolina sottolinea che “in questi mesi è stato fatto un importante lavoro per la ripresa che ha coinvolto tutti i ministeri interessati, le Regioni, gli Enti locali, gli Uffici scolastici regionali, le scuole, con tutto il personale e i dirigenti scolastici, le parti sociali, le Associazioni di studenti, genitori”. Il 26 giugno scorso sono state presentate al Paese le Linee guida per il rientro che hanno consentito di avviare le operazioni per la ripresa. In vista di ... Leggi su lanotiziagiornale

nzingaretti : #ScuolaSicura: nel primo giorno abbiamo effettuato già i primi 1300 test al personale scolastico del Lazio. Avanti… - Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - ricpuglisi : Il governo Conte non ha investito abbastanza risorse e intelligenza sulla SCUOLA e ora dà la colpa ai DISCOTECARI p… - ocusfocus5 : Ribadisco il concetto: la mia libertà termina dove inizia quella del mio prossimo. Il concetto è semplice da capire… - MaMaurizi9 : RT @TarantinoLorenz: Bravissimo, hai tutto il mio supporto e anch'io non manderò i miei figli a scuola. AVANTI così!!! @Letargo6 #Azzolina… -