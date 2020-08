Scuola, Ascani: “A settembre deve riaprire, non c’è altra possibilità. Da questo dipende la credibilità del Paese” (Di domenica 23 agosto 2020) “La Scuola deve riaprire, non c’è altra possibilità. Da questo dipende la credibilità non di un ministero o di un governo, ma del Paese che non possiamo permetterci di mettere in discussione”. Lo ha detto la viceministra all’Istruzione, Anna Ascani, durante un incontro al Meeting di Rimini. La viceministra ha spiegato: “Stiamo lavorando da mesi, insieme a tutto il personale, i dirigenti scolastici, insieme a tutti gli attori e agli enti locali, per tornare a fare Scuola in presenza, dobbiamo restituire il pieno diritto all’istruzione ai nostri ragazzi”. Ma questo, secondo Ascani, è un obiettivo di “brevissimo termine”. Quello di ... Leggi su ilfattoquotidiano

