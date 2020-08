Scozia, Boris Johnson accusato di campeggio abusivo (Di domenica 23 agosto 2020) Boris Johnson è accusato di campeggio abusivo. E' stato denunciato da un agricoltore per aver piantato una tenda sul suo terreno e di aver acceso un falò senza chiedere il permesso. E' accaduto in ... Leggi su tgcom24.mediaset

Boris Johnson è accusato di campeggio abusivo. E' stato denunciato da un agricoltore per aver piantato una tenda sul suo terreno e di aver acceso un falò senza chiedere il permesso. E' accaduto in Sco ...

Boris, vacanze scomode: campeggiatore abusivo in tenda in riva al mare

Il primo è che non si è interrotta neppure durante la monumentale crisi dei voti degli esami di maturità e questo sta costando al premier un mare di punti nei sondaggi. Il secondo è che il proprietari ...

Boris Johnson è accusato di campeggio abusivo. E' stato denunciato da un agricoltore per aver piantato una tenda sul suo terreno e di aver acceso un falò senza chiedere il permesso. E' accaduto in Sco ...Il primo è che non si è interrotta neppure durante la monumentale crisi dei voti degli esami di maturità e questo sta costando al premier un mare di punti nei sondaggi. Il secondo è che il proprietari ...