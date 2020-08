Scopre che lui la tradisce: si vendica e vende a 3 euro il suo… (Di domenica 23 agosto 2020) Qual è il modo migliore per vendicarsi di un partner superficiale? Ripagarlo con la stessa moneta. Questa ragazza Scopre che il suo fidanzato la tradisce e decide di ferirlo nel punto che più gli farà male: vendendo il suo oggetto più prezioso… a soli 3 euro. Forse quest’uomo non teneva abbastanza alla sua fidanzata, ma di certo era parecchio legato alla sua Xbox. Benissimo: quando lei Scopre che lui tradisce, dunque, decide di vendere proprio prezioso oggetto del fedifrago. Lo fa alle sue spalle, su Facebook, ad una cifra davvero irrisoria. Georgia, 24 anni, è incinta quando Scopre i tradimenti del suo compagno. Il futuro che si aspettava di vivere insieme, come una famiglia, ... Leggi su velvetgossip

emergenzavvf : I #vigilidelfuoco portarono la bandiera di San Giorgio in cima alla pila 10 dopo la tragedia del Ponte Morandi: “Ha… - dario_montigian : nessuno: Persona random su grindr che scopre che sei un ballerino: Avrai sicuro un bel culo ???? - sonoparanoicaa : RT @Asiadellonze: Comuqne raga nella 5B voglio: -Ella che scopre tutto su Lucifer -Più scene Chloe-Lucifer-Trixie -SCENE DECKESTAR A LETTO… - ViselliTania : RT @nessun0me: Fedez che scopre di aver messo incinta Chiara Ferragni con una semplice domanda - Serekampa : RT @Asiadellonze: Comuqne raga nella 5B voglio: -Ella che scopre tutto su Lucifer -Più scene Chloe-Lucifer-Trixie -SCENE DECKESTAR A LETTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Scopre che Accesso ai ricordi da parte dei bambini, si scopre che umore è determinante Notizie scientifiche.it Scopre che lui la tradisce: si vendica e vende a 3 euro il suo…

Ripagarlo con la stessa moneta. Questa ragazza scopre che il suo fidanzato la tradisce e decide di ferirlo nel punto che più gli farà male: vendendo il suo oggetto più prezioso… a soli 3 euro.

La guerra contro la realtà nel racconto di Pomerantsev

Ma nel suo viaggio sulle tracce della propaganda che va dalle Filippine a Pechino, passando per la Serbia, scopre che questo nuovo interesse per l’informazione non era semplicemente un risvolto della ...

Ripagarlo con la stessa moneta. Questa ragazza scopre che il suo fidanzato la tradisce e decide di ferirlo nel punto che più gli farà male: vendendo il suo oggetto più prezioso… a soli 3 euro.Ma nel suo viaggio sulle tracce della propaganda che va dalle Filippine a Pechino, passando per la Serbia, scopre che questo nuovo interesse per l’informazione non era semplicemente un risvolto della ...