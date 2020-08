Savoia, le prime parole del nuovo bomber Kyeremateng (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Il nuovo bomber del Savoia, Giovanni Kyeremateng, si è presentato davanti ai microfoni del club. Ecco le prime parole dell’ex attaccante del Vastogirardi: “Sono molto contento di essere qui, ho trovato uno staff tecnico e dei compagni molto disponibili oltre che una Società solida. Le prime impressioni sono molto positive, adesso dobbiamo solo pensare a lavorare”. “Ho iniziato a giocare come esterno di centrocampo, poi con il passare degli anni sono stato spostato nel reparto offensivo. Sono un calciatore eclettico, posso giocare come punta centrale, o seconda punta, ma anche come esterno d’attacco. Accetterò qualsiasi decisione prenderà il Mister: per ... Leggi su anteprima24

violaavai : volevo condividere con voi questa cosa. ieri sera stavo guardando dei video di sofia viscardi e mi sono ricordata d… - PiranSim : @Antonio09084854 @borghi_claudio @GonnelliLuca @JohnMcN03 Già che c'è può reintrodurre il diritto divino di nascita… -

Ultime Notizie dalla rete : Savoia prime SAVOIA, prime dichiarazioni di mister Aronica Tuttocampo Savoia, Kyeremateng: “Prime impressioni molto positive. Abbiamo un reparto offensivo molto forte”

Il nuovo bomber del Savoia, Giovanni Kyeremateng, si è presentato davanti ai microfoni del club. Ecco le prime parole dell’ex attaccante del Vastogirardi: “Sono molto contento di essere qui, ho ...

Savoia. Kyeremateng si presenta: “Voglio regalare una gioia ai tifosi”

Giovanni Kyeremateng si presenta. Il nuovo bomber del Savoia, grande colpo di questa sessione di mercato, ha parlato ai canali ufficiali del club della sua nuova avventura e degli obiettivi per la pro ...

Il nuovo bomber del Savoia, Giovanni Kyeremateng, si è presentato davanti ai microfoni del club. Ecco le prime parole dell’ex attaccante del Vastogirardi: “Sono molto contento di essere qui, ho ...Giovanni Kyeremateng si presenta. Il nuovo bomber del Savoia, grande colpo di questa sessione di mercato, ha parlato ai canali ufficiali del club della sua nuova avventura e degli obiettivi per la pro ...