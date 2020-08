Sassuolo-Roma oggi in tv, Serie A femminile 2019/2020: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 23 agosto 2020) Il programma di Sassuolo-Roma, gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie A femminile 2019/2020. Le emiliane ospitano la formazione giallorossa per l’ultimo incontro di giornata, previsto in prima serata. L’incontro, in programma alle ore 20:45 di oggi domenica 23 agosto, sarà trasmesso in diretta streaming su Timvision e. Sportface.it seguirà l’incontro con aggiornamenti in tempo reale e cronaca a fine gara. Leggi su sportface

