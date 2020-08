"Sapete quante sono le vittime?". Zangrillo nella bufera dei social (Di domenica 23 agosto 2020) Francesca Galici Alberto Zangrillo insultato sui social per una vignetta che fotografa l'attuale situazione italiana: ci si allarma per 4 morti per Covid ma ci sono anche 438 morti per tumore Alberto Zangrillo è uno dei più noti virologi che in questi mesi di epidemia si sono prodigati per spiegare il Covid alla popolazione. Primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale dell'Ospedale San Raffaele di Milano, il professore è sempre stato contrario agli allarmismi e preferisce la strada della prudenza non catastrofista. Per le sue posizioni viene spesso additato come capofila dei medici negazionisti ed è spesso al centro delle polemiche. L'ultima si è scatenata sui social qualche ora fa, per la condivisione di una ... Leggi su ilgiornale

La memoria della Shoah si è offuscata e ha perso la sua carica dirompente, hanno scritto sulle pagine del sito di “Gariwo. La foresta dei giusti” gli storici Anna Foa, Marcello Flores e il filosofo Am ...

La memoria della Shoah si è offuscata e ha perso la sua carica dirompente, hanno scritto sulle pagine del sito di "Gariwo. La foresta dei giusti" gli storici Anna Foa, Marcello Flores e il filosofo Am ...