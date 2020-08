Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – Maxi rissa in pizzeria 13 denunciati e alcuni feriti (Di domenica 23 agosto 2020) In servizio di ristorazione non considerato ottimale e scoppia la rissa: 13 denunciati. E’ successo verso le 23 di sabato a Santa Maria Capua Vetere in piazza Giuseppe Mazzini dove la rabbia per il disservizio di una pizzeria ha innescato un acceso diverbio tra avventori e dipendenti del locale. Tredici le persone coinvolte che nella … Leggi su periodicodaily

Viminale : Concedersi una sosta per ammirare l'#arte è sempre un ottimo modo di impiegare il tempo. Ad esempio davanti la spet… - SkyTG24 : Santa Maria a Vico, senza patente da 12 anni investe e uccide donna: arrestato - borghi_claudio : 6) Piazza Duomo Firenze 7) Mura Lucca 8) Pitigliano 9) Basilica S. Francesco Arezzo 10) Santa Maria Novella Firenze… - alesmari8 : RT @SkyTG24: Santa Maria a Vico, senza patente da 12 anni investe e uccide donna: arrestato - mgloreto : RT @Viminale: Concedersi una sosta per ammirare l'#arte è sempre un ottimo modo di impiegare il tempo. Ad esempio davanti la spettacolare e… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Centinaia di giovani "assembrati" in Santa Maria Maddalena e quasi tutti senza mascherina l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Caserta, da 12 anni senza patente, investe e uccide una 56enne sulle strisce pedonali e si dà alla fuga

Da dodici anni senza patente (gli era stata revocata), si è messo alla guida di un'auto priva di assicurazione, investendo e uccidendo una 56enne che stava attraversando sulla strisce pedonali, per po ...

Vasyl Matviychuk e Giovanna Selva, re e regina della Sgamelaa "Special Edition"

Con un tempo di 1:01:35.5 Vasyl Matviychuk , Gs Gabbi, si è aggiudicato la 47esima edizione della Sgamelaa, organizzata quest'anno, in tempo di Covid, sulla distanza di soli 16 chilometri e con parten ...

Da dodici anni senza patente (gli era stata revocata), si è messo alla guida di un'auto priva di assicurazione, investendo e uccidendo una 56enne che stava attraversando sulla strisce pedonali, per po ...Con un tempo di 1:01:35.5 Vasyl Matviychuk , Gs Gabbi, si è aggiudicato la 47esima edizione della Sgamelaa, organizzata quest'anno, in tempo di Covid, sulla distanza di soli 16 chilometri e con parten ...