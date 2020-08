Sancho: “Manchester United? Non guardo news di mercato perché possono influenzarmi. Penso al campo e fare bene” (Di domenica 23 agosto 2020) Jadon Sancho non vuole distrazioni, specialemente se si tratta di rumors di mercato. Il calciatore inglese del Borussia Dortmund è da tempo al centro di voci che lo vorrebbero prossimo all'addio al club tedesco e all'approdo al Manchester United. Nonostante l'accordo trovato con la società giallonera per la sua permanenza, i tabloid britannici soprattutto continuano ad essere molto concentrati sul suo conto. Intervenuto a margine di un evento Nike, il giocatore ha parlato a SoccerBible della sua situazione.Sancho: "Non leggo news di mercato. possono influenzare i giocatori"caption id="attachment 919315" align="alignnone" width="499" Borussia Dortmund (getty images)/caption"Cerco di non guardare i media perché Penso che una volta che ... Leggi su itasportpress

