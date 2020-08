Salvini fa un regalo al governo "La Lega voterà sì al referendum" (Di lunedì 24 agosto 2020) Basterebbe la vittoria del No al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari del 20-21 settembre per sancire la crisi irreversibile dei grillini, e probabilmente, la fine del governo Conte. Eppure, dopo Giorgia Meloni, anche Matteo Salvini, invocando la coerenza, annuncia che... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

LegaSalvini : #SALVINI: «ECCO COME HANNO NASCOSTO LA NORMA SCRITTA PER FARE UN REGALO AL SUOCERO DI CONTE». - pier2856 : RT @Formicola_lo: Sintesi news:Il problema di #Solinas è che è di destra;#Musumeci ha rotto le acque,il Viminale comanda se non c'è Salvini… - Andrearey91 : RT @Formicola_lo: Sintesi news:Il problema di #Solinas è che è di destra;#Musumeci ha rotto le acque,il Viminale comanda se non c'è Salvini… - gieffeci71 : RT @Formicola_lo: Sintesi news:Il problema di #Solinas è che è di destra;#Musumeci ha rotto le acque,il Viminale comanda se non c'è Salvini… - Letsfor1 : RT @Formicola_lo: Sintesi news:Il problema di #Solinas è che è di destra;#Musumeci ha rotto le acque,il Viminale comanda se non c'è Salvini… -