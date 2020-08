Sabrina Beccalli, nessuna traccia della donna nella cisterna svuotata per cercare il corpo (Di domenica 23 agosto 2020) Non non c’è nulla dove gli inquirenti e gli investigatori speravano di trovare tracce di Sabrina Beccalli, la trentanovenne di Crema di cui non si hanno notizie dalla notte di Ferragosto, dopo un incontro con l’amico Alessandro Pasini, 45 anni, ora in carcere. La vasca agricola che è stata svuotata dai liquami non c’è il corpo. Le indagini dei carabinieri di Cremona, coordinate dal pm Lisa Saccaro, proseguiranno nell’area di Crema, ricca di rogge e canali, in cui è stata ritrovata l’auto carbonizzata della vittima. Nei prossimi giorni sono attesi i risultati dei rilievi del Ris nell’abitazione della ex fidanzata di Pasini (estranea alla vicenda), dove il gip di Cremona, Giulia Masci, ritiene “maggiormente ... Leggi su ilfattoquotidiano

