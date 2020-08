Rui Costa lancia il Milan: “Lo vedremo presto in Champions League” (Di domenica 23 agosto 2020) La crescita del Milan nell'ultima parte di stagione ha impressionato tutti. La squadra allenata da Stefano Pioli ha realizzato più punti di tutti nelle ultime dodici gare, pareggiando solamente in quattro occasioni e non perdendo mai nessun match. Un ruolino di marcia notevole che ha lasciato a bocca aperta anche un ex rossonero come Rui Costa.SOGNO ChampionsRui Costa non pone limiti alla crescita del Diavolo e lo vede protagonista nelle prossime stagioni. Queste le sue parole a Sportmediaset: "L'ultima parte del campionato ha dimostrato che il Milan sta crescendo. Si sta facendo un buon lavoro, sta iniziando a stare dove il Milan deve stare sempre. Però credo che i risultati si comincino a vedere e presto torneremo a vedere il Milan in ... Leggi su itasportpress

