Rui Costa: “Il PSG mi ha sorpreso” (Di domenica 23 agosto 2020) Prima della finale di Champions League di Lisbona, uno dei più illustri padroni di casa, Rui Costa, si concede un’intervista prima della grande notte. L’ex campione di Fiorentina e Milan non può non pensare al mercato, ormai arrivato ad un punto importante dopo i numerosi rumors su Edinson Cavani. Proprio sull’uruguaiano Costa esordisce con un commento positivo anche se l’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto: “Rientra fra i grandi attaccanti del calcio mondiale, è l’unica cosa che al momento posso dire su di lui – ha commentato Rui Costa- è di dominio pubblico che il Benfica gli abbia fatto una proposta, ora aspettiamo una risposta. Niente più di questo”. “Il PSG mi ha sorpreso” La finale di Lisbona è un ... Leggi su sport.periodicodaily

