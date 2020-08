Rui Costa: “Cavani? Trattativa chiusa, cerchiamo altro” (Di domenica 23 agosto 2020) Salta l’accordo tra Edinson Cavani e il Benfica. Il direttore sportivo del club lusitano, Manuel Rui Costa ai microfoni di Goal ha chiuso definitivamente all’arrivo del Matador. “Non aspettiamo più Cavani – spiega il ds – Tutti sanno che il Benfica era interessato, non possiamo fare di più da parte nostra. Non riapriremo la Trattativa.” Foto: Rating Football L'articolo Rui Costa: “Cavani? Trattativa chiusa, cerchiamo altro” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #RuiCosta chiude la porta a #Cavani - SkySport : Calciomercato Benfica, Rui Costa: 'Aspettiamo una risposta da Cavani' - MilanPress_it : Le parole di Rui Costa???? - gio_figo : RT @papavanbasten: 'Ho difficoltà a raccontare le emozioni della finale vinta nel 2003, è stata la concretizzazione di un sogno per il qual… - Angelredblack1 : RT @MilanLiveIT: #RuiCosta è sicuro: 'Rivedremo presto il #Milan in #Champions, #Maldini ci tiene' -

Ultime Notizie dalla rete : Rui Costa

L'ex viola Rui Costa, attuale dirigente del Benfica, ha parlato in una lunga intervista a SkySport. Nei ricordi di Rui c'è ovviamente anche la Fiorentina, che lo portò in Italia nel 1994 e si sofferma ...Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica, ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport. Il dirigente portoghese si è anche soffermato sul presente della Fiorentina di Commisso: “Le aspettati ...