Royal family, Meghan Markle e Kate Middleton ai ferri corti? Ecco il motivo (Di domenica 23 agosto 2020) Meghan e Kate ai ferri corti? Da quando Meghan Markle ha messo piede nella casa reale d’Inghilterra, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. La regina Elisabetta non l’hai mai vista di buon occhio e pare che sia stato questo il motivo che ha spinto lei e William a vivere altrove. I coniugi si sono trasferiti negli Stati Uniti, dove hanno comprato villa lussuosa. Hanno deciso di abbandonare la vita reale per dedicarsi alla produzione cinematografica. Da qualche settimana sono di nuovo al centro del gossip in seguito alla pubblicazione di un’autobiografia di lei intitolata Finding Freedom. Scritto da Omid Scobie e Carolyn Durand, ha fatto mobilitare la regina per far fronte legalmente agli scandali del contenuto. Non a caso ... Leggi su kontrokultura

