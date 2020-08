Roy De Vita: "Tre falsi negativi in famiglia. I test rapidi per i tamponi sono inaffidabili" (Di domenica 23 agosto 2020) Crede che i test rapidi per i tamponi non siano totalmente efficaci, dato che possono risultare facilmente dei falsi positivi o negativi. Il chirurgo plastico Roy De Vita, primario di chirurgia plastica ricostruttiva all’Istituto Tumori Regina Elena di Roma, in un video postato su Facebook racconta l’esperienza vissuta dai figli della sua compagna rientrati dalla Sardegna: “I figli della mia attuale compagna che sono due ragazzi ventenni erano in vacanza in Sardegna a Porto Cervo e uno dei due accompagnato dalla fidanzata. Erano appena tornati a Roma quando uno dei due ha ricevuto una chiamata da una loro amica, con la quale tutti e tre avevano trascorso una serata insieme qualche giorno prima, per comunicargli che era risultata ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Roy De Vita: 'Tre falsi negativi in famiglia. I test rapidi per i tamponi sono inaffidabili' - borghi_claudio : @StucchiLeonardo Altro caso... tutto il mondo del jet set sull'altro versante perché c'è Sankt Moritz. Gli alpinist… - RattiEnrico : RT @HuffPostItalia: Roy De Vita: 'Tre falsi negativi in famiglia. I test rapidi per i tamponi sono inaffidabili' - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Roy De Vita: 'Tre falsi negativi in famiglia. I test rapidi per i tamponi sono inaffidabili' - sanghi47 : RT @HuffPostItalia: Roy De Vita: 'Tre falsi negativi in famiglia. I test rapidi per i tamponi sono inaffidabili' -

Ultime Notizie dalla rete : Roy Vita Covid, il chirurgo Roy De Vita: «Test rapidi inaffidabili, in famiglia tre falsi negativi. Fate i tamponi tradizionali» Il Messaggero Roy De Vita: "Tre falsi negativi in famiglia. I test rapidi per i tamponi sono inaffidabili"

Il chirurgo plastico racconta l'esperienza dei figli della sua compagna, in un primo momento risultati negativi, e poi positivi: "Se non avessero fatto il secondo tampone ora sarebbero in giro come li ...

Roy De Vita su FB: tamponi rapidi inaffidabili

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Il chirurgo plastico racconta l'esperienza dei figli della sua compagna, in un primo momento risultati negativi, e poi positivi: "Se non avessero fatto il secondo tampone ora sarebbero in giro come li ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...