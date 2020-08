Ronaldo dispiaciuto: “Tifavo Inter in Europa League, ma il Siviglia ha meritato” (Di domenica 23 agosto 2020) Nonostante un finale di stagione straordinario, resta l'amaro in bocca in casa Inter. La sconfitta nell'ultimo atto dell'Europa League contro il Siviglia è stata dolorosa, anche se non cancella l'ottimo percorso. Continua il digiuno di trofei che dura dalla Coppa Italia 2011, il terzo trofeo conquistato dopo il magico Triplete del 2010.caption id="attachment 960241" align="alignnone" width="1024" Inter Ronaldo Getty Images/captionTIFOSOL'Inter ha potuto contare sul supporto di un grande ex come Ronaldo. Il Fenomeno brasiliano ha tifato apertamente per i nerazzurri, sua ex squadra, nella finale di Europa League. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: "È stata una grande partita, una grande ... Leggi su itasportpress

