Ronaldo avvisa il Barcellona: "Se perde Messi..." (Di domenica 23 agosto 2020) Barcellona, SPAGNA, - In casa Barcellona continua a tenere banco il caso Messi . I blaugrana sono pronti a intraprendere un nuovo corso sotto la guida di Ronald Koeman , ma c'è un grosso punto ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Ronaldo avvisa il Barcellona: se perde Messi...: Il Fenomeno sottolinea che l'eventuale partenza della Pulce non ri… - infoitsport : Ronaldo avvisa il Barcellona: 'Lasciar andare via Messi non è la soluzione giusta' - FcInterNewsit : Ronaldo avvisa il Barcellona: 'Lasciar andare via Messi non è la soluzione giusta' -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo avvisa Ronaldo avvisa il Barcellona: "Se perde Messi..." Corriere dello Sport Ronaldo avvisa il Barcellona: se perde Messi...

BARCELLONA (SPAGNA) - In casa Barcellona continua a tenere banco il caso Messi. I blaugrana sono pronti a intraprendere un nuovo corso sotto la guida di Ronald Koeman, ma c'è un grosso punto interroga ...

CHAMPIONS LEAGUE - Il record di Cristiano Ronaldo a due passi per Lewandowski

Di partite il Bayern Monaco, finora, ne ha disputate 10, ma il suo bomber, Robert Lewandowski ne ha giocate solo 9, ma in tutte ha timbrato il cartellino del gol. E con l'ultimo, segnato nella semifin ...

BARCELLONA (SPAGNA) - In casa Barcellona continua a tenere banco il caso Messi. I blaugrana sono pronti a intraprendere un nuovo corso sotto la guida di Ronald Koeman, ma c'è un grosso punto interroga ...Di partite il Bayern Monaco, finora, ne ha disputate 10, ma il suo bomber, Robert Lewandowski ne ha giocate solo 9, ma in tutte ha timbrato il cartellino del gol. E con l'ultimo, segnato nella semifin ...