Roma, noto ristorante chiude per tutelare clienti e personale: registrato un caso di Covid tra gli avventori (Di domenica 23 agosto 2020) E’ risultato positivo al Coronavirus un cliente che ha trascorso la serata di martedì 18 agosto – nella fascia oraria 22:30-00.00 – nel ristorante Foodisfaction, in piazza Guido Crepax a Mezzocammino. A dare l’annuncio su Facebook lo stesso titolare del ristorante, che resterà chiuso per tutto il weekend. Roma, noto ristorante chiude: registrato un caso di positività ‘Al momento stiamo contattando tutti i clienti che hanno cenato nel nostro locale martedì sera e abbiamo chiuso da oggi per tutto il weekend il nostro locale per tutelare la sicurezza di tutti; di conseguenza, chi aveva la prenotazione per questi giorni, ahi noi, riceverà la nostra ... Leggi su ilcorrieredellacitta

“Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 36 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di tredici casi di rientro dalle vacanze estive, undici con link dal ...

Coronavirus, perugino racconta: "Io infettato alla cena di Porto Rotondo coi ragazzi di Roma"

“Il nove agosto scorso eravamo in quel locale di Porto Rotondo insieme anche alla comitiva di ragazzi romani che poi è risultata positiva. Pochi giorni dopo abbiamo saputo di un primo caso di Covid tr ...

