Roma, 'Le mascherine non le metteremo mai' e picchiano i vigili: tre giovani denunciati, agenti in ospedale (Di domenica 23 agosto 2020) Nella serata tra venerdì e sabato, una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale ha chiesto a una comitiva di giovani di indossare la mascherina, come previsto dall'ordinanza che la impone anche ... Leggi su tgcom24.mediaset

