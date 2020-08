Roma.’Dovete mettere la mascherina’, gli animi si surriscaldano e due agenti della Polizia Locale finiscono in ospedale: nei guai 3 giovani (Di domenica 23 agosto 2020) Stavano svolgendo il loro lavoro gli agenti della Polizia Locale di Roma. Diverse pattuglie stavano presiedendo la zona di Ponte Milvio per verificare le norme anti-Covid. Semplici controlli di routine se non fosse per alcuni ragazzi che si sono opposti alla richiesta (lecita) di indossare la mascherina. E’ successo la notte tra venerdì e sabato scorso. I fatti. Gli agenti hanno notato un gruppetto di ragazzi e li ha invitati a indossare correttamente le mascherine. I giovani non solo non stavano rispettando le norme di sicurezza per arginare la diffusione del virus, ma non contenti hanno pensato bene di alterarsi e di contestare tutte le disposizioni in vigore. A rendere la situazione ancora più calda la presenza nelle vicinanze di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

