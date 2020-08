Roma, controlli a tappeto della Polizia Locale: in molti si rifiutano di indossare la mascherina, scattano le sanzioni (Di domenica 23 agosto 2020) Sono circa 3mila gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nelle notti di questo fine settimana con una mirata attività di controllo nelle zone tipiche della movida cittadina e sul litorale Romano: Trastevere, Ponte Milvio, piazza Bologna, San Lorenzo, le principali piazze del Centro Storico e Ostia sono alcune delle località monitorate per limitare i comportamenti poco responsabili e rischiosi per la salute pubblica ma anche per contrastare le condotte pericolose alla guida, gli illeciti da parte di pubblici esercizi ed attività commerciali, la vendita ed il consumo irregolare di alcolici ed il fenomeno dei parcheggiatori e ambulanti abusivi. Ecco l’esito di tutti i controlli Particolari verifiche hanno riguardato il rispetto delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Nel fine settimana di Ferragosto abbiamo rafforzato i controlli della Polizia locale di Roma Capitale: riscontrate… - CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto della Polizia Locale: in molti si rifiutano di indossare la mascherina, scattano le sanzi… - aquilinofilm : RT @ilRomanistaweb: 2?2? Roma, Zaniolo pronto alla ripartenza. Nicolò negativo al tampone. La Roma prosegue con i controlli ai tesserati do… - TheRenry : RT @paolorm2012: Coronavirus, controlli per chi torna dalle vacanze: 85 casi intercettati negli aeroporti - Laura64135537 : RT @paolorm2012: Coronavirus, controlli per chi torna dalle vacanze: 85 casi intercettati negli aeroporti -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Coronavirus, controlli per chi torna dalle vacanze: 85 casi intercettati negli aeroporti RomaToday Movida a Ponte Milvio: negazionisti del Covid picchiano i vigili per la mascherina

Notte violenta a Ponte Milvio, dove tre ragazzi di età compresa tra i 20 e i 25 anni sono stati denunciati per aver aggredito due agenti della polizia locale di Roma Capitale durante i controlli sul t ...

Ordinanza Sicilia: tutti fuori in 24h

Una ordinanza urgente è stata pubblicata questa notte dal Governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci. Tre articoli in un’ordinanza che fanno tremare i Palazzi di Roma. Entro le 24 del 24 agosto ...

Notte violenta a Ponte Milvio, dove tre ragazzi di età compresa tra i 20 e i 25 anni sono stati denunciati per aver aggredito due agenti della polizia locale di Roma Capitale durante i controlli sul t ...Una ordinanza urgente è stata pubblicata questa notte dal Governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci. Tre articoli in un’ordinanza che fanno tremare i Palazzi di Roma. Entro le 24 del 24 agosto ...