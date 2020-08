Roma, anche il Torino su Schick: Giampaolo insidia il Lipsia (Di domenica 23 agosto 2020) Resta ancora in dubbio il futuro di Patrik Schick, in prestito al Lipsia nell’ultima stagione e in uscita dalla Roma. Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il club giallorosso vorrebbe cedere l’attaccante per non meno di 25 milioni. Nel suo futuro potrebbe esserci ancora il Lipsia ma anche il Torino dove ritroverebbe il suo ex allenatore alla Sampdoria, Marco Giampaolo. I granata vorrebbero il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato sui 20 milioni. Leggi su sportface

DiMarzio : Anche #Ausilio potrebbe lasciare l'#Inter, e la #Roma rimane sullo sfondo - emergenzavvf : #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto… - NicolaMorra63 : Questo anche significa cambiare Roma. E l'amministrazione guidata da @virginiaraggi è sempre stata in prima fila co… - Rossana34446918 : RT @EugenioCardi: Questa la Roma di #Raggi, ad agosto. Dove finiranno tutte queste foglie mai raccolte? Nei tombini. Dove è finito il servi… - AlessioMessina_ : RT @segnanti: Roma, agosto 2020 Anche allo Spallanzani è tutto pronto per la sperimentazione del primo vaccino 'Made in Italy'. #Fotografi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma anche La Grande Olimpiade del 1960, quando Roma vinse la medaglia d'oro anche degli impianti la Repubblica Coronavirus scoperto nuovo ceppo meno letale: il virus perde i pezzi, uno studio svela il perché

Perché la letalità di Covid-19 è stata così diversa nei vari Paesi del mondo? A spiegarlo arriva un nuovo studio, firmato da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di statistica medica ed epidemiol ...

Fremantle, dalla serie su Totti ad Anna di Ammaniti: il video delle novità 2020

In un video condiviso da Fremantle, scopriamo le novità in uscita nella seconda metà del 2020, tra cui la serie tv su Totti ed Anna di Niccolò Ammaniti. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 23/08/2020 In un v ...

Perché la letalità di Covid-19 è stata così diversa nei vari Paesi del mondo? A spiegarlo arriva un nuovo studio, firmato da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di statistica medica ed epidemiol ...In un video condiviso da Fremantle, scopriamo le novità in uscita nella seconda metà del 2020, tra cui la serie tv su Totti ed Anna di Niccolò Ammaniti. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 23/08/2020 In un v ...