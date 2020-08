Rodolfo Valentino il sex symbol (Di domenica 23 agosto 2020) . Ci risiamo ragazzi! Non c’è pace per i miei passi diurni o notturni. di Hollywood! Il maschio dei maschi. Questo grida la folla inebetita, la folla che non vede altro che questo. Vorrei gridare che non sono “io”, che il mio destino viene da non so dove si posa la mano che mi guida. Rodolfo Valentino Io sono altroooo!!! il culto e la leggenda sexy è una vostra invenzione per ferirmi? Per sfruttarmi? Io mi chiamo Rodolfo Guglielmi. Io sono un perito agrario mancato. Nato povero nell’Italia del Sud. Sono un immigrato, sbarcato in America nel 1915 in cerca di fortuna. Ho vissuto tanto tempo dormendo sulle panchine al Central Park di New York!!! Perché non siete venuti a quel tempo a dire che ero un sex symbol. Questa gente sa come distruggerti. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

23 agosto 1926: la morte di Rodolfo Valentino

L’almanacco del Giunco: il 23 agosto muore Rodolfo Valentino e vengono giustiziati Sacco e Vanzetti

GROSSETO – Domenica 23 agosto, santa Rosa da Lima vergine, Giornata in ricordo dell’abolizione della schiavitù, il sole sorge alle 6.30 e tramonta alle 20.04. Accadeva oggi: 1268 – A Scurcola Marsican ...

