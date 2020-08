Robert Enke, dallo smacco di van Gaal alla morte della figlia fino al drammatico suicidio (Di lunedì 24 agosto 2020) Robert Enke è stato un portiere tedesco. Nato a Jena il 24 agosto del 1977, ha iniziato a giocare con la squadra della città, il Carl Zeiss. Passa poi al Borussia Monchengladbach e al Benfica. Negative le esperienze con Barcellona, Fenerbahce e Tenerife, prima della lunghissima militanza nell’Hannover. Già ai tempi dei blaugrana mostra paure e insicurezze. Chiama Louis van Gaal prima del suo passaggio in Catalogna per avere rassicurazioni sul posto da titolare e l’allenatore olandese gli risponde che non lo conosce nemmeno. Quando il Barcellona esce sconfitto per 3-2 in una partita di Copa del Rey, il capitano Frank de Boer dà pubblicamente la colpa a Enke su due gol subiti. In quegli anni inizia ad essere seguito da uno psicoterapeuta. Nel ... Leggi su calcioweb.eu

