Rivoluzione nel nuovo album di Alessandra Amoroso, pronta per un cambio di rotta: “Ci sarò io in tutto” (Di domenica 23 agosto 2020) Il nuovo album di Alessandra Amoroso testimonierà il primo grande cambio di rotta dell'artista salentina. A dichiararlo è proprio la diretta interessata che, in una recente intervista a Corriere, ha rivelato di essere pronta a tornare in studio per un nuovo disco che dia un erede a 10. "Ci sarò io in tutto", ha detto Alessandra Amoroso, lasciando intendere di essere pronta per passare all'intera scrittura dell'album che avrà anche un suono nuovo rispetto al passato. I contorni del suo prossimo progetto non sono ancora delineati, ma è certo che ci sarà la sua impronta in ogni brano. L'artista salentina ... Leggi su optimagazine

6000sardine : “La maleducazione è arrivata molto in alto.Adesso la ribellione spetta a noi. Non si era mai visto nella storia:la… - cosmicflove : RT @selastoriatorna: questi mesi che hanno evidenziato le profonde differenze sociali presenti nel paese avrebbero dovuto portare ad una ma… - past4lsugo : RT @selastoriatorna: questi mesi che hanno evidenziato le profonde differenze sociali presenti nel paese avrebbero dovuto portare ad una ma… - bestiavdiSatana : RT @selastoriatorna: questi mesi che hanno evidenziato le profonde differenze sociali presenti nel paese avrebbero dovuto portare ad una ma… - marco_merighi : RT @hermete3: L'arte o è plagio o rivoluzione. Paul Gauguin @CasaLettori #AmoLArte #PaulGaugin #ArteSacra a #CasaLettori #23Agosto Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione nel Perché l'indice Rt ora conta meno: "rivoluzione" nel calcolo dei casi ilGiornale.it Pokolenie Pobeditelej

Il film si apre con alcuni studenti che contestano un professore all’università di San Pietroburgo nel 1896 e si chiude con la rivoluzione del 1905: è la storia di una generazione, dalle prime riunion ...

Aereo ucraino: dopo missile, per 19 secondi vivi a bordo

(ANSA) – TEHERAN, 23 AGO – Dopo l’impatto del missile con l’aereo di linea ucraino che uccise tutte le 176 persone a bordo l’8 gennaio scorso trascorsero 19 secondi, in cui si sentono le conversazioni ...

Il film si apre con alcuni studenti che contestano un professore all’università di San Pietroburgo nel 1896 e si chiude con la rivoluzione del 1905: è la storia di una generazione, dalle prime riunion ...(ANSA) – TEHERAN, 23 AGO – Dopo l’impatto del missile con l’aereo di linea ucraino che uccise tutte le 176 persone a bordo l’8 gennaio scorso trascorsero 19 secondi, in cui si sentono le conversazioni ...