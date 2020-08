'Rivolterò la Puglia come un calzino Primo punto la macchina regionale' (Di domenica 23 agosto 2020) Elezioni regionali in Puglia/ Intervista di Affaritaliani.it al candidato del Centrodestra Raffaele Fitto. "Con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia abbiamo prima discusso in modo serio e approfondito e poi lavorato per dar vita a una coalizione vincente. Abbiamo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

fancul_all : fanculo rivolter -

Ultime Notizie dalla rete : Rivolterò Puglia Il matematico che aveva previsto le rivolte americane La Repubblica