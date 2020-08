Rita Dalla Chiesa: “Basta aggredire la Sardegna. Voi in vacanza, con la vostra incoscienza, l’avete infettata” (Di domenica 23 agosto 2020) “Basta aggredire la Sardegna“. La conduttrice Rita Dalla Chiesa interviene sull’aumento dei contagi di ritorno dall’isola, legati al turismo, alla vita notturna e alle discoteche. Solo nel Lazio – che ieri ha registrato il record di contagi – si contano in totale 231 positivi di “origine sarda”, in particolare giovani romani in vacanza nella zona di Porto Rotondo. “Siete andati lì in vacanza perché sapevate che era uscita pulita dal Covid – accusa la giornalista via Twitter – E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata“. La Sardegna, nei mesi dell’emergenza, era stata generalmente ‘risparmiata’ ... Leggi su ilfattoquotidiano

