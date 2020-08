Rinnovo Zielinski vicino: l’agente del polacco è a Napoli (Di domenica 23 agosto 2020) Il Rinnovo di Piotr Zielinski è pura formalità: in settimana la firma del centrocampista polacco con il Napoli I prossimi giorni saranno decisivi per l’ufficialità del Rinnovo di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco firmerà un contratto quinquennale a 4 milioni di euro netti a stagione. Come riportato da Radio Marte, l’agente del calciatore è già a Napoli per mettere nero su bianco l’accordo con il club azzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24: “Definito il rinnovo del contratto di #Zielinski: 4 anni di contratto a 3,5mln più… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: - news24_napoli : Napoli, Zielinski è in città con il suo agente: nei prossimi giorni il… - Addo1878 : RT @claudioruss: Ciro Venerato a @CalcioNapoli24: “Definito il rinnovo del contratto di #Zielinski: 4 anni di contratto a 3,5mln più 0,5mln… - napolipiucom : #napoli Zielinski rinnova, a breve la firma. Stipendio da top player: “Per Gattuso è… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Zielinski Rinnovo Zielinski, Auriemma: 'Annuncio nelle prossime 48 ore' GonfiaLaRete Zielinski, agente a Napoli per formalizzare il rinnovo: annuncio atteso nelle prossime ore

Il Napoli oltre al mercato acquisti sta lavorando anche sul fronte rinnovi. Negli ultimi minuti ci giunge una notizia rilasciata in esclusiva dalla redazione di calciomercato.it, secondo cui l’agente ...

Zielinski, rinnovo ad un passo: giocatore in città insieme all’agente

Intervenendo a Radio Marte nel corso dell’edizione speciale di “Marte Sport Live Aspettando Castel di Sangro”, Raffaele Auriemma ha dato alcuni importanti aggiornamenti sul futuro di Piotr Zielinski c ...

Il Napoli oltre al mercato acquisti sta lavorando anche sul fronte rinnovi. Negli ultimi minuti ci giunge una notizia rilasciata in esclusiva dalla redazione di calciomercato.it, secondo cui l’agente ...Intervenendo a Radio Marte nel corso dell’edizione speciale di “Marte Sport Live Aspettando Castel di Sangro”, Raffaele Auriemma ha dato alcuni importanti aggiornamenti sul futuro di Piotr Zielinski c ...