Rientro col virus. Nel Lazio altri 184 positivi: il 60% al ritorno dalle vacanze (Di domenica 23 agosto 2020) “Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di Rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24h". L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, lo ha comunicato fornendo il bollettino odierno della situazione coronavirus. "Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza è l'obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta"; ha detto D'Amato. Nella Asl Roma 1 sono 25 i casi nelle ultime 24h e di questi diciotto sono di Rientro con link da ... Leggi su iltempo

