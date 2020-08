Riapertura scuole: braccio di ferro tra Liceo ed Istituto Comprensivo (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In attesa di ricevere l’autorizzazione dalla questura di Salerno, è in programma martedì presso il Liceo Alfano Primo di Salerno un presidio di protesta che coinvolgerà docenti e studenti per la richiesta di spazi utili alla ripresa delle attività scolastiche. Da settimane il Liceo ha intrapreso una battaglia con il vicino Istituto Comprensivo con il quale divide alcuni spazi. L’edificio è in parte di proprietà provinciale (per quello che riguarda la scuola superiore) ed in parte di competenza dell’amministrazione comunale. Entrambe le scuole, con la necessità di aumentare le distanze per contenere il possibile contagio, hanno bisogno dei locali e ne è nato un ... Leggi su anteprima24

ricpuglisi : Il governo ha la RESPONSABILITÀ POLITICA per la riapertura delle scuole. Aveva tutto il tempo per gestire il probl… - alexbarbera : Quando sento dire o leggo “la riapertura delle scuole è rischiosa” mi chiedo se: a) ci prendete per scemi; b) l’ans… - ricpuglisi : Il governo Conte ha messo più risorse in bonus vari che nella riapertura in sicurezza delle scuole. Attenzione dun… - Giovann03768848 : RT @PoliticaPerJedi: Si avvertono i possessori del patentino breve in virologia per non addetti che è disponibile online il pacchetto di ag… - Faillaluca : RT @ricpuglisi: Il governo ha la RESPONSABILITÀ POLITICA per la riapertura delle scuole. Aveva tutto il tempo per gestire il problema. Le… -

PORDENONE – Inizialmente si andrà a scuola a turno, a giorni alterni, e le classi saranno divise a metà. Ma si comincerà tutti il primo settembre. Tra i banchi tornerà non solo chi avrà bisogno di rec ...

In Campania, nelle ultime ore, sono risultate positive al Coronavirus 18 persone rientrate dalle vacanze: di questi 18 cittadini, 14 sono rientrati dalla Sardegna, mentre altri 4 dall'estero. Ad annun ...

