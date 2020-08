Repubblica: Scuola, in Europa è caos sulla ripresa, solo la Danimarca ha le idee chiare (Di domenica 23 agosto 2020) Scuola, Scuola, Scuola, la priorità in questo momento è far ripartire la Scuola che è rimasta ferma da marzo. In tutta Europa i Governi discutono su come riprendere le lezioni e non c’è nessuna certezza, perché con l’aumento dei contagi non esiste il rischio zero. Repubblica oggi fa una panoramica sulle diverse scelte fatti dai vari Paesi europei in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Il modello che fa Scuola è sicuramente quello danese, dove la Scuola è ripartita già a metà aprile senza mascherine, ma con le classi suddivise in piccoli gruppi che non si incontrano mai. Le cosiddette “bolle” Gli ingressi sono scaglionati e ci sono diverse entrate per ... Leggi su ilnapolista

repubblica : Scuola, orari scaglionati: si entra in classe fra le sette e le nove - Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Classi piccole come bolle, la ricetta danese fa scuola [di GABRIELLA COLARUSSO] - andrejmello : RT @maurobiani: #Scuola #COVID19 Babele. Oggi per @repubblica - elisasola_ : RT @ManuelaPerrone: #Scuola, così fan gli altri: su Repubblica i tormenti dei Paesi europei e il caso danese, dove le classi sono piccole c… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Scuola Scuola, sindacati contro Azzolina: "Non siamo dei sabotatori". Zingaretti: "Il governo non alimenti divisioni" la Repubblica Iv, direttore "Repubblica" a Scuola politica di Matteo Renzi

Roma, 21 ago. (askanews) - Una delle prime lezioni della scuola di politica di Matteo Renzi, che si terrà a Castrocaro dal 26 al 28 agosto, sarà affidata al direttore di Repubblica Maurizio Molinari.

Riapertura scuola e assunzioni precari: PD furioso contro Azzolina

Riapertura scuole, Azzolina: ‘Sabotaggio da parte di chi non vuole che la scuola riparta’. Tuttavia, Lucia Azzolina si augura che i dati relativi all’emergenza Covid possano migliorare: ‘Dipende dai c ...

Roma, 21 ago. (askanews) - Una delle prime lezioni della scuola di politica di Matteo Renzi, che si terrà a Castrocaro dal 26 al 28 agosto, sarà affidata al direttore di Repubblica Maurizio Molinari.Riapertura scuole, Azzolina: ‘Sabotaggio da parte di chi non vuole che la scuola riparta’. Tuttavia, Lucia Azzolina si augura che i dati relativi all’emergenza Covid possano migliorare: ‘Dipende dai c ...