Reina, Milan addio: accordo con un altro club italiano, firma vicina (Di domenica 23 agosto 2020) Nuova avventura in Serie A per Pepe Reina. L'esperto portiere spagnolo lascerà il Milan per firmare con la Lazio Leggi su 90min

AntoVitiello : Biennale per #Reina alla #Lazio, a inizio settimana la firma. Il #Milan risparmia i 6 mln lordi dell'ingaggio. - PietroMazzara : Pepe #Reina ad un passo dalla #Lazio. Contratto biennale per il portiere spagnolo che spalma così l’ultimo stipendi… - mirkocalemme : Calciomercato #Milan, #Reina a un passo dalla #Lazio: c'è l'accordo, fumata bianca in settimana - @calciomercatoit - MicheleAnnibale : RT @MarcoValerioBav: #Reina ha risolto il contratto con il @acmilan e ora firmerà un biennale con la @OfficialSSLazio. Base da circa 1.5 e… - evivanco7 : RT @AntoVitiello: Biennale per #Reina alla #Lazio, a inizio settimana la firma. Il #Milan risparmia i 6 mln lordi dell'ingaggio. -