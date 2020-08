Regno Unito, per il consigliere di Johnson chiudere le scuole danneggia i bambini più del Coronavirus (Di domenica 23 agosto 2020) Perdere la scuola per i bambini e i ragazzi fa più danni del Coronavirus: ne sono convinti nel Regno Unito, dove a rafforzare la posizione del premier Boris Johnson arrivano ora anche le parole del capo consigliere in materia sanitaria del governo, Chris Whitty. A suo parere, le possibilità che i bambini muoiano di Covid-19 sono «estremamente basse» a fronte del «danno» arrecato all’infanzia dalla prolungata assenza dai banchi di scuola. Secondo uno studio dell’agenzia governativa britannica Public Health England (Phe), in Inghilterra i contagi nelle scuole elementari sono stati rarissimi, pari allo 0,01% del totale. Conclusioni: «E’ più facile che i bambini si ... Leggi su open.online

