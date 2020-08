Regionali, Longobardi: “Con De Luca presidente, insieme per la politica del fare” (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Consigliere Regionale della Campania del Gruppo “De Luca presidente”, Alfonso Longobardi, Vicepresidente della Commissione Bilancio, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Dopo 5 anni di impegno fattivo e concreto sul territorio ed al fianco dei cittadini, sono candidato alle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre. Sarò al fianco del presidente Vincenzo De Luca per proseguire insieme il grande lavoro finora svolto in Regione Campania. Abbiamo affrontato con tempestività, ed i risultati sono evidenti, la crisi determinata dal coronavirus. Dobbiamo proseguire nel fronteggiare adesso l’emergenza socio-economica perché famiglie e imprese ... Leggi su anteprima24

Regionali Longobardi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Regionali Longobardi