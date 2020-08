Regionali, Caldoro: De Luca usa la paura a fini elettorali, va chiuso lui (Di domenica 23 agosto 2020) “De Luca non ha i poteri per chiudere i confini, vuole solo spaventare l’elettorato: usa la paura a fini elettorali. Sa che con il voto di opinione, e il voto libero, i suoi ‘galoppini’ avranno un peso minore nelle urne. Genera paura perché non vuole una grande affluenza al voto”. Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania. “È un calcolo cinico, da vecchio comunista. Ma ha sbagliato i conti. I campani sono stanchi. Chiudiamo lui, è la soluzione migliore” conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

