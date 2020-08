Referendum sul taglio dei parlamentari, Di Maio all’attacco: «L’establishment è per il No, gli italiani per il Sì» (Di domenica 23 agosto 2020) «Con un numero minore di parlamentari la qualità delle leggi si alzerà». Non cede di un millimetro Luigi Di Maio sul Referendum di settembre, e in una diretta Facebook di oggi, 23 agosto, porta avanti senza ripensamenti una delle battaglie storiche del Movimento 5 Stelle: quella del taglio di 345 parlamentari. Abbronzatissimo, il ministro degli Esteri rilancia la volata alla campagna referendaria annunciando che nelle prossime settimane sarà sui territori per promuovere il “Si” al Referendum. «Questa del Referendum è una battaglia del M5s ma è di tutti i cittadini italiani e mai come in questo momento c’è bisogno di far sentire la voce degli italiani, ... Leggi su open.online

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Tutti gli imbarazzi, le giravolte e i silenzi del Pd sul referendum - alex_orlowski : Cosa voterete al referendum di settembre sul taglio dei parlamentari? Se volete motivatelo #facciamorete - ilpost : Il referendum sul numero dei parlamentari, spiegato - Carmine13051963 : RT @CesareSacchetti: Di Maio sul taglio dei parlamentari:'l'establishment è per il No, gli italiani per il Sì.' Se l'establishment è per il… - oMASSIo : RT @simonebaldelli: Così parlò @DaniloToninelli sul #Referendum del 2016 e sulla riforma di @matteorenzi (ora suo alleato) che prevedeva il… -