Referendum, Di Maio in campo per il taglio dei parlamentari: “L’establishment è per il No, gli italiani per il Sì” (Di domenica 23 agosto 2020) “Con un numero minore di parlamentari la qualità delle leggi si alzerà. Questa battaglia del Referendum è una battaglia del M5S ma è di tutti i cittadini italiani e mai come in questo momento c’è bisogno di far sentire la voce degli italiani perché ci sarà la voce dei Palazzi che dirà no”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio lanciando la campagna referendaria e annunciando che, nelle prossime settimane, sarà sui territori per il “Si” al Referendum sul taglio dei parlamentari. “Attraverso il Referendum avremo occasione di rafforzare il ruolo del Parlamento anche attraverso la revisione dei regolamenti. In questi giorni vedo, su ... Leggi su ilfattoquotidiano

davidealgebris : Referendum Parlamentari : Tagliare la Democrazia per un risparmiare un caffè all'anno ? No grazie. Controprova :… - s_parisi : Se tutti quelli che adesso capiscono che #TaglioDeiParlamentari è una trovata demagogica in passato avessero mostra… - Agenzia_Ansa : #Referendum Luigi Di Maio 'Poi normalizzare gli stipendi dei politici' #ANSA - divorex82 : RT @fattoquotidiano: Referendum, Di Maio in campo per il taglio dei parlamentari: “L’establishment è per il No, gli italiani per il Sì” htt… - SonkyK : RT @ToniSonia: Referendum, Di Maio: “Il taglio dei parlamentari è una grande opportunità per il Paese. Mente chi continua a ripetere che si… -