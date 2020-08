Referendum, Di Maio “Il sì è la base per nuova legge elettorale” (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il taglio dei parlamentari è l'inizio di un percorso che porterà a rivedere la legge elettorale per permettere al Paese di essere governato nel migliore dei modi”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in diretta Facebook per sostenere le ragioni del ‘sì' al Referendum del 20 e 21 settembre. “Inoltre ci saranno 345 stipendi, pensioni e servizi in meno da pagare – continua Di Maio -, il sì ci restituisce un briciolo di normalità nelle istituzioni della Repubblica e ci darà più efficienza nel processo normativo”.“Il fronte del no al Referendum che sta nascendo è interno alla politica, è establishment e chi ha tanto da ... Leggi su iltempo

