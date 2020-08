Rambo: le foto della statua dedicata al film con Sylvester Stallone (Di domenica 23 agosto 2020) Ad Hope, città del Canada dove è stato girato Rambo, è apparsa una statua in legno dedicata al personaggio interpretato da Sylvester Stallone nel film del 1982. Sylvester Stallone ha condiviso su Instagram le foto della statua in legno dedicata a Rambo e collocata ad Hope, la città del Canada dove si sono svolte le riprese del film del 1982. A distanza di quasi quarant'anni dalla sua uscita, quello diretto da Ted Kotcheff rimane ancora uno dei film più amati di sempre del genere action e non solo. Non possono che averne un buon ricordo soprattutto gli abitanti di Hope, in Canada, lì dove vagava ... Leggi su movieplayer

robermar63 : @repubblica Rambo? Quelli in foto? Ma de ché???? - feralbasola : RT @marieta99044909: Il messaggio di Salvini sarebbe: 'l'esercito sta con Salvini'? Mi ricorda vagamente le sue foto con membri delle Forz… - marieta99044909 : Il messaggio di Salvini sarebbe: 'l'esercito sta con Salvini'? Mi ricorda vagamente le sue foto con membri delle F… - baldunggreen : RT @MauroMilan78: @repubblica Se fossi nei “Rambo” non avrei mai fatto una foto con un esponente politico, nessuno. Loro, in qualità di mil… - DanielaPF75 : RT @MauroMilan78: @repubblica Se fossi nei “Rambo” non avrei mai fatto una foto con un esponente politico, nessuno. Loro, in qualità di mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Rambo foto Rambo: le foto della statua dedicata al film con Sylvester Stallone Movieplayer.it Koeman torna a Barcellona da tecnico: la presentazione ufficiale

345 presenze da calciatore tra il 1989 ed il 1985, più un'esperienza come assistente di Van Gaal nel 1998-99 e la guida della squadra B nell'anno successivo: "Rambo" realizza il proprio sogno di seder ...

Sylvester Stallone, dopo Rocky arriva anche la statua di Rambo! Le foto

Sylvester Stallone è al settimo cielo per l'ennesimo tributo alla sua straordinaria carriera. Dopo la celebre statua di Rocky situata a Philadelphia, ora ha il suo monumento anche Rambo: una bellissim ...

345 presenze da calciatore tra il 1989 ed il 1985, più un'esperienza come assistente di Van Gaal nel 1998-99 e la guida della squadra B nell'anno successivo: "Rambo" realizza il proprio sogno di seder ...Sylvester Stallone è al settimo cielo per l'ennesimo tributo alla sua straordinaria carriera. Dopo la celebre statua di Rocky situata a Philadelphia, ora ha il suo monumento anche Rambo: una bellissim ...