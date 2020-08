Raiola: «Pogba importante per lo United. Haaland non si muove e su Balotelli…» (Di domenica 23 agosto 2020) Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando del futuro di Pogba, Haaland e di Mario Balotelli. Le sue parole Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando del futuro di Paul Pogba, Erling Haaland e Mario Balotelli. Le sue parole. Pogba – «Pogba è al centro del progetto tecnico. Anche negli altri anni il Manchester United non ha aperto a nessuna trattativa. Rinnovo? Se ne sta parlando da tanto tempo, senza nessuno stress». Haaland – «E’ un rimpianto per chi non l’ha preso e un sogno per chi vorrà prenderlo. Non si muoverà quest’anno, sta bene al Dortmund. Non è il momento di spostarsi, siamo molto ... Leggi su calcionews24

