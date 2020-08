Raiola: “Ibra non sarà in ritiro col Milan domani, ancora non c’è accordo per il rinnovo” (Di domenica 23 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic non si unirà al Milan, domani, per il ritiro. Tra lui e il club ancora non si è trovato un accordo per il rinnovo. A confermarlo è stato lo stesso agente del calciatore, Mino Raiola, in diretta telefonica con Sky Sport. “Credo che Ibrahimovic non riprenderà con il gruppo Milan, domani. Stiamo ancora negoziando con il club, ma non siamo ancora d’accordo. Non è una questione di soldi, ma di convinzione, stile. I matrimoni si fanno in due. Il fatto che ci sia una trattativa è già una buona cosa“. A Raiola è stato anche chiesto di Donnarumma. Ha risposto: “Non ne abbiamo ... Leggi su ilnapolista

Mirkomilan84 : @erne1976 @PBPcalcio X la prima volta in diversi anni, le parole di raiola mi fanno capire che ibra rimane al Milan… - Fedeshi_ : RT @IlFuRyuzaki: È molto semplice la questione: Ibra sta facendo il suo lavoro, Raiola pure, Pioli anche (non ha costretto nessuno a farlo… - ElBuffi82 : RT @Budulacci70: Raiola credo abbia Gazidis come bersaglio. Non Maldini. Il caso Rangnick che non voleva Ibra è ancora caldo. Vedremo - MMassy86 : @SimoneCristao Simone ho l'idea che Raiola vuole la commissione, l'ingaggio di Ibra per me è ok, è quello il punto… - Lucamina81 : Vogliono fare un po’ di show e basta. Rinnoverà a breve, anche perché non ha alternative. Ma degli show di Ibra e Raiola mi sono stancato. -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola “Ibra 'O Ciuccio s'appresentaje a Mmarassi contr'ê crifune lucale i 'e scummaje 'e sanco IlNapolista