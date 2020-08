Raiola, conferme su Ibra-Milan: “Sono ottimista, troveremo la soluzione” (Di domenica 23 agosto 2020) Ai microfoni di Sky Sport, il procuratore di Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, ha commentato la trattativa per il rinnovo con il Milan, in fase di stallo: “Finché c’è una trattativa siamo a buon punto. L’accordo non c’è ma stiamo parlando. Non è una questione di soldi, ma di convinzione e stile. Il matrimonio si fa in due, se Ibra non avesse voluto restare, la trattativa neanche ci sarebbe stata. Sono ottimista, sto lavorando per trovare una soluzione”. Raiola poi conferma: “Zlatan domani non sarò in ritiro”. Un passaggio, infine, su Donnarumma: “Gigio? No, non ne abbiamo parlato. Il club ha altre priorità”. Foto: telegraaf.nl L'articolo Raiola, ... Leggi su alfredopedulla

