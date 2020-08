Ragazzo trovato morto in piscina: tragedia al party privato in una villa a Fermo (Di domenica 23 agosto 2020) tragedia in un party a Sant?Elpidio a Mare (Fermo) per una comitiva di teramani. Stefano Pirocchi, un Ragazzo di 33 anni, è stato trovato morto nella piscina di un?abitazione... Leggi su ilmessaggero

Tragedia in un party a Sant’Elpidio a Mare (Fermo) per una comitiva di teramani. Stefano Pirocchi, un ragazzo di 33 anni, ha perso la vita per annegamento nella piscina di un’abitazione privata a Sant ...

